Meloni,pochi soldi che ci sono li usiamo per taglio bollette

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "I pochi che ci sono serviranno a coprire il taglio delle bollette per chi è in difficoltà.

Dobbiamo vedere come superare l'inverno senza che le bollette esplodano, sperando di tranquillizzarci da marzo in poi. Se l'Europa non riuscisse a tagliare l'allineamento del costo del gas da quello dell'energia elettrica, che è fonte di grandi speculazioni, lo faremo noi". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nell'ultimo libro di Bruno Vespa rispondendo alla domanda su come farà il governo per la legge di bilancio per il 2023 visto che non ci sono soldi. (ANSA).