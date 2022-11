Germania: tetto a prezzi energetici da inizio 2023

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 NOV - Il tetto ai prezzi dell'energia, annunciato dal cancelliere Olaf Scholz per mitigare l'impatto dell'inflazione, entrerà in vigore all'inizio del 2023. Lo prevede la tabella di marcia presentata dal governo tedesco. Il capping dei prezzi di gas ed elettricità è la parte principale del controverso "bazooka" energetico da 200 miliardi di euro annunciato a fine settembre da Berlino. Il tetto sul gas è previsto dal "primo gennaio" per le grandi aziende, e dal "primo marzo" per famiglie e Pmi, indica una bozza finale pubblicata dal governo tedesco. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il meccanismo sarà in atto dal "primo gennaio". (ANSA-AFP).