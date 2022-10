Twitter: Musk lavora a tagli, verso calo 25% del personale

ANSA Lavoro - NEW YORK, 31 OTT - Il primo round di licenziamentiin casa Twitter dovrebbe essere nell'ordine del 25%. Lo riporta il Washinton Post, secondo il quale Elon Musk e i suoi alleati - in primis l'avvocato delle star Alex Spiro - hanno lavorato tutto il fine settimana per mettere a punto il primo round di tali. I licenziamenti riguarderanno tutti i dipartimenti, ma in particolare le vendite e gli ingegneri.

(ANSA).