Rave Party: agenti tentano trattativa con gli occupanti

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - E' cominciata una trattativa tra le forze dell'ordine e i partecipanti al Rave Party di Modena che sta andando avanti da sabato sera in un capannone abbandonato in via Marino. Il tutto sta avvenendo all'esterno del capannone, dove si trovano almeno un centinaio di agenti, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Al momento all'interno dell'ex deposito non sono entrati agenti in divisa.

Nel frattempo il party continua all'interno, ma il numero dei partecipanti sembra essere diminuito. (ANSA).