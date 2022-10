Kiev, 'attacco massiccio' russo, più di 50 missili

(ANSA) - KIEV, 31 OTT - Le forze russe hanno sferrato un "attacco massiccio" alle strutture energetiche ucraine: lo afferma la presidenza del Paese.

"Più di 50 missili da crociera" sono stati lanciati oggi sull'Ucraina dalle forze russe, ha reso noto l'esercito ucraino.

Le forze ucraine hanno abbattuto alle prime ore di oggi 44 degli oltre 50 missili lanciati dai russi sulle infrastrutture critiche del Paese, scrive su Telegram il comando delle forze aeree ucraine, come riporta Ukrinform. "Alle 07:00 del 31 ottobre (le 6:00 in Italia, ndr), gli occupanti russi hanno lanciato diverse ondate di attacchi missilistici sulle infrastrutture critiche dell'Ucraina", ha affermato il comando precisando che più di 50 missili da crociera Kh-101 e Kh-555 sono stati lanciati da aerei strategici Tu-95 e Tu-160 dal nord del Mar Caspio e dalla zona di Volgodonsk (nella regione di Rostov). Il Comando Aereo del Centro ha abbattuto 18 missili, il Comando Aereo del Sud 12, il Comando Aereo dell'Est nove e il Comando Aereo dell'Ovest cinque, hanno precisato i vertici delle forze aeree di Kiev. Un missile abbattuto dai sistemi di difesa ucraini è caduto stamane sul territorio della Moldavia, provocando danni, ma non si registrano vittime. Il vettore è precipitato vicino al villaggio di Naslavcha, nel nord del Paese, vicino alla frontiera ucraina. Lo riferisce il ministero dell'Interno moldavo citato dall'agenzia russa Ria Novosti (ANSA).