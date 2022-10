Distrussero scuola nel Bresciano, arrestati 4 ragazzi

(ANSA) - BRESCIA, 31 OTT - Quattro minorenni, il più grande è un 16enne, sono stati arrestati con l'accusa di aver distrutto nelle scorse settimane la scuola elementare di Cellatica, in provincia di Brescia.

I giovani avevano dato fuoco ad alcuni armadietti, distrutto le lavagne elettroniche e ribaltato i banchi. Sono stati stimati danni per circa 350mila euro. Erano entrati in azione nella notte di un fine settimana quando la scuola era chiusa. Due dei giovani sono ai domiciliari e altrettanti in comunità. (ANSA).