Twitter: la scure di Elon Musk, ordina tagli ai dipendenti

ANSA Lavoro - NEW YORK, 30 OTT - La scure di Elon Musk si abbattesu Twitter. Il miliardario ha avviato tagli alla forza lavoro nella società che cinguetta, chiedendo ad alcuni manager di stilare un elenco dei dipendenti che possono essere rimossi.

Lo riporta il New York Time citando alcune fonti, secondo le quali le riduzioni saranno effettive da prima dell'1 novembre, data in cui i dipendenti dovrebbero ricevere i loro premi in azioni nell'ambito del loro compenso. Una loro rimozione prima della scadenza consentirebbe a Musk di evitare il pagamento dei premi. (ANSA).