Black Adam domina Box office Usa, tanti horror per halloween

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Black Adam" ha conquistato ancora una volta il botteghino nel suo secondo fine settimana nelle sale. Lo scrive Variety. L'avventura a fumetti della Warner Bros., con Dwayne Johnson nei panni di un cattivo che promette di cambiare la "gerarchia del potere" nell'universo DC, ha raccolto $ 27,7 milioni di dollari tra venerdì e domenica.

Finora, il film ha generato 111 milioni di dollari nella vendita di biglietti nazionali e 250 milioni di dollari a livello globale.Unica nuova uscita della settimana il thriller soprannaturale di Lionsgate "Prey for the Devil", che ha ottenuto il terzo posto con 7 milioni di dollari.

"Ticket to Paradise", una commedia romantica con Julia Roberts e George Clooney, è arrivata al secondo posto con $ 10 milioni.

Giustamente il fine settimana di Halloween ha portato quattro film horror a entrare nella top 10. Il thriller "Smile" della Paramount ha conquistato il quarto posto con $ 5 milioni. Al numero 5, "Halloween Ends" ha aggiunto $ 3,8 milioni.

All'ottavo posto, il vivace film slasher "Terrifier 2" ha continuato a stupire, raccogliendo 1,8 milioni di dollari. Al sesto posto, il ben recensito "Till" ha generato $ 2,8 milioni.

(ANSA).