Media, denunce abusi sessuali a bordo sottomarini Royal Navy

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La Royal Navy ha ordinato un'indagine su presunte accuse di bullismo e molestie sessuali ai danni di alcune militari impegnate a bordo dei sottomarini. Lo riporta la Bbc, citando le testimonianze affidate da diverse donne che hanno prestato servizio nella flotta al Daily Mail.

L'ammiraglio Sir Ben Key ha definito le affermazioni "ripugnanti", aggiungendo che "le molestie sessuali non hanno posto nella Royal Navy e non saranno tollerate". Chiunque venga ritenuto colpevole sarà considerato responsabile", ha detto.

Tra i fatti rivelati in dettaglio dal Mail, delle liste compilate dai membri maschi dell'equipaggio che stabilivano l'ordine in cui le donne sarebbero state violentate in caso di affondamento del sottomarino.

Una donna ha detto al Mail di essere stata aggredita sessualmente da un uomo di rango superiore mentre dormiva, e che, in un'altra occasione, ha ricevuto un pugno ad un rene da un alto ufficiale.

Un'altra ha detto che un commilitone avrebbe lasciato foto di modelle nude e delle monete nella sua cabina, suggerendo di aspettarsi in cambio un atto sessuale. Altre ancora hanno riferito di richieste di atti sessuali, grida, o di essere state oggetto di lanci di appunti o penne.

Gli abusi si sarebbero consumati per più di un decennio, praticamente da quando, nel 2011, le donne sono state ammesse nella Marina. (ANSA).