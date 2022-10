Ita: entro lunedì decisione su rinnovo trattativa Certares

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Entro lunedì il neo ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dovrà decidere se prorogare la trattativa in esclusiva con Certares, in partnership commerciale con Delta e Air France-Klm, per la vendita del 50% più un'azione della newco al fondo Usa.

La trattativa è partita dopo che il governo Draghi lo scorso 31 agosto ha scelto Certares a discapito della cordata Msc-Lufthansa per cercare di privatizzare la newco, nata dalle ceneri della vecchia Alitalia. Da Parigi Air France-Klm ha fatto sapere che il negoziato col Mef, azionista unico di Ita, va avanti. Il Gruppo franco-olandese ha archiviato il terzo trimestre con un utile netto di 460 milioni di euro.

Salvo una decisione clamorosa da parte del Mef, la trattativa esclusiva dovrebbe essere rinnovata anche per dare a Certares più tempo per analizzare "l'enorme" mole di dati di Ita a cui ha avuto accesso recentemente. Inoltre sono previsti almeno altri due incontri tra la stessa Certares e Ita, ossia altre due "expert session" per approfondire i diversi temi sul tavolo, come quello delle rotte, spiegano alcune fonti vicino al dossier. (ANSA).