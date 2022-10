Inflazione: non solo energia e voli, è caro burro e riso

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Non solo prezzi record per l'energia e i voli, con quelli internazionali che in un anno segnano un +113,2%, la corsa dell'inflazione impatta sempre di più sul carrello della spesa con burro, zucchero, riso al top per rincari. Se 'l'energia del mercato libero segna record su record con il prezzo che quadruplica (+329%) rispetto a ottobre 2021, nella top 40 - stilata dall'Unione Nazionale dei Consumatori - sale prepotentemente l'olio diverso da quello di oliva, che con +56,1% vince per gli alimentari. A seguire il burro, secondo per il cibo con +42,9% Poi lo zucchero (+35,9% su ottobre 2021) e il riso (+30,6%). (ANSA).