Guantanamo: Usa rilasciano il detenuto più anziano super carcere

(ANSA) - NEW YORK, 29 OTT - Gli Stati Uniti hanno rilasciato il detenuto più anziano di Guantanamo, il 75enne pachistano Saiffullah Paracha detenuto nel supercarcere per quasi 20 anni senza mai essere stato formalmente incriminato.

Sospettato di essere un simpatizzante di Al Qaida, Paracha è stato arrestato due anni dopo l'11 settembre. Ad annunciare il suo rilascio, riporta il New York Times, è il governo pachistano. (ANSA).