Terzo polo: Renzi, presidenza Commissioni è diritto no inciucio

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Ci sono delle commissioni che devono essere guidate dall'opposizione. Il PD e i Cinque Stelle le vogliono tutte per loro. E dicono che se la maggioranza vota come Presidente uno del Pd o uno dei Cinque Stelle si chiama rispetto delle regole. Se invece sarà eletto uno del Terzo Polo si chiama inciucio. Se sono presidenze che spettano all'opposizione, devono essere assegnate a persone che stanno all'opposizione. Dunque è chiaro che anche il Terzo Polo ha il diritto - e persino il dovere - di esprimere delle presidenze.

Nessun inciucio, solo il rispetto delle regole. Spiegatelo a chi non ci arriva, spesso perché in malafede. Spesso, non sempre".

Lo scrive Matteo Renzi sulla e-news dove nega ("ovviamente no") la possibilità di passare in maggioranza nel caso il terzo polo dovesse ottenere una commissione di quelle che spettano all'opposizione. (ANSA).