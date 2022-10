Borsa: Hong Kong balza in avvio, a +3,06%

(ANSA) - PECHINO, 27 OTT - La Borsa di Hong Kong vola in avvio e accelera il passo nelle prime battute delle contrattazioni, sostenuta dal rimbalzo dei titoli tecnologici cinesi quotati negli Usa dopo le vendite delle ultime sedute: l'indice Hang Seng, dopo l'apertura a +2,63%, allunga il passo e guadagna il 3,06% a 15.786,74 punti, mentre il sottoindice Hang Seng Tech guadagna il 4,55% a quota 3.091,03. In evidenza i colossi del settore tecnologico come Tencent (+4,25%), Alibaba (+8,43%), Meituan (+6,40%) e Jd.com (+9,16%). (ANSA).