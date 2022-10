Aie, nel 2025 picco globale emissioni CO2 legate a energia

(ANSA-AFP) - PARIGI, 27 OTT - Le emissioni globali di gas serra legate all'energia dovrebbero raggiungere un "picco" nel 2025: lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) nel suo rapporto annuale 2022.

Secondo l'Agenzia la guerra della Russia in Ucraina avrà un effetto paradossalmente positivo per il clima, dopo l'aumento degli investimenti in energie sostenibili causato dal "profondo riorientamento" dei mercati mondiali dell'energia.

