Gb: Sunak sono qui per correggere errori di Truss

(ANSA) - LONDRA, 25 OTT - Rishi Sunak ribadisce l'onore delle armi a Liz Truss nel suo discorso alla nazione d'ingresso a Downing St, ma sottolinea "gli errori" di chi lo ha preceduto nell'affrontare "una crisi profonda". Il nuovo premier britannico ha detto che "le intenzioni" di Truss di rilanciare la crescita "erano giuste", e che "tuttavia errori ci sono stati" e vanno corretti con "competenza e professionalità", per meritare "la fiducia del Paese". Ha poi ringraziato Boris Johnson per "la sua generosità e i suoi successi" su Brexit e Covid, non senza aggiungere che "il mandato elettorale" delle vittoria Tory del 2019 "non appartiene a un individuo". (ANSA).