Gb: Johnson ricuce con Sunak, 'lo sostengo toto corde'

(ANSA) - LONDRA, 25 OTT - L'ex premier Tory britannico Boris Johnson suggella una ricucitura pubblica con Rishi Sunak, su ex cancelliere dello Scacchiere subentrato oggi a Downing Street dopo il breve interregno di Liz Truss.

In un tweet definisce "un giorno storico" quello dell'ascesa del primo capo di governo del Regno di origine indiana. E assicura di volerlo sostenere "in pieno e con tutto il cuore". (ANSA).