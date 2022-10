Gas: Giani firma autorizzazione rigassificatore Piombino

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha appena firmato, davanti ai giornalisti, nella sede della Regione a Firenze, l'autorizzazione all'installazione del rigassificatore nel porto di Piombino (Livorno). Giani ha firmato nella sua veste di commissario straordinario del governo per l'opera.

"La nave a questo punto, dopo le opere propedeutiche" per il suo posizionamento in porto, "può arrivare" a Piombino" ha commentato Giani subito dopo la firma, riferendosi alla nave rigassificatrice Golar Tundra di Snam. (ANSA).