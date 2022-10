Energia: nuovo consiglio il 24 novembre e piano a fine anno

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Un nuovo Consiglio Energia straordinario si terrà "il prossimo 24 novembre" per prendere decisioni sulle misure contro il caro prezzi. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al termine della riunione a Lussemburgo, segnalando anche che la maggioranza Paesi Ue è con l'Italia sul price cap e dicendosi fiducioso: "Non conta lo stato d'animo, sono ottimista sul fatto che la Commissione si impegna a dare una risposta formale" e "in tempi brevi" con "un'elaborazione delle varie istanze".

"Cercheremo di adottare il pacchetto al prossimo Consiglio straordinario" del 24 novembre. Sull'acquisto coordinato di gas c'è l'accordo dei ministri, deve diventare realtà" in vista del riempimento degli stock per il prossimo inverno. "Inoltre, chiediamo all'Acer di sviluppare un nuovo parametro di riferimento per l'Ue entro il 31 marzo, che rispecchi la situazione attuale. E proporremo anche un cap dinamico al Ttf che potrà essere applicato subito", ha detto la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson al termine del Consiglio Affari Energia dicendosi "fiduciosa" sul fatto che si possa trovare un accordo "entro dicembre" (ANSA).