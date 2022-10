Commissione d'inchiesta sul Covid, Lega presenta pdl

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Chiarezza sulla gestione della pandemia da Covid-19 in Italia. Nella scorsa legislatura, la Lega per prima ha presentato una proposta di legge, a mia prima firma, per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo Conte II. Ora, l'abbiamo ripresentata.

Bene FdI che, a quanto si apprende da indiscrezioni giornalistiche, sarebbe intenzionata a presentare una pdl con le medesime finalità". Lo dichiara il deputato Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e primo firmatario della pdl.

Anche Italia Viva rivendica di aver presentato "una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta sul Covid a firma Faraone-Boschi: il centrodestra voti la nostra proposta, così da accelerare i tempi. Mi appello direttamente al Presidente Giorgia Meloni, che oggi si è espressa chiaramente sul tema, affinché si possa iniziare finalmente a fare luce sull'opaca gestione della pandemia", dice Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva. (ANSA).