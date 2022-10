Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,47%)

(ANSA) - TOKYO, 25 OTT - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, in scia al rialzo degli indici azionari Usa, con l'interesse degli investitori che si concentra sulla stagione delle trimestrali. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,47% a quota 27.103, aggiungendo 128 punti. Sul mercato valutario il dollaro guadagna nuovamente terreno sullo yen a un livello di 148,70, e si rafforza anche l'euro, poco sopra a un valore di 147. Secondo quanto riporta il Financial Times, il secondo intervento sul mercato condotto dal governo giapponese, venerdì scorso, per sostenere la valuta - non confermato dal Ministero dell'Economia, sarebbe costato l'equivalente di 30 miliardi di euro. (ANSA).