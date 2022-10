Serie A: Sassuolo-Verona 2-1

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 24 OTT - Sassuolo batte Verona 2-1 (1-1) in un posticipo della 11/a giornata della serie A Dopo soli 2' un traversone basso di Ceccherini da fuori area, non deviato da nessuno, inganna Consigli, portando avanti l'Hellas che è raggiunta al 33' da una rete di Laurentiè. Nella ripresa, dopo due grossi rischi corsi in difesa, i neroverdi passano in vantaggio con Frattesi, il cui quarto gol stagionale li porta a quota 15 in classifica, al nono posto, mentre il Verona incassa la sesta sconfitta di fila e resta penultimo con 4. (ANSA).