Shoigu sente Wallace, 'temiamo bomba sporca di Kiev'

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato alla Difesa britannico Ben Wallace. Nel colloquio, riferisce la Tass, Shoigu ha espresso "preoccupazione per possibili provocazioni dell'Ucraina attraverso l'uso di una 'bomba sporca'". "È stata discussa la situazione in Ucraina, che ha una tendenza costante verso un'ulteriore escalation incontrollata", si legge in un comunicato del ministero della Difesa russo. "Il generale dell'esercito Serghei Shoigu ha comunicato al suo collega francese le preoccupazioni per le possibili provocazioni militari da parte dell'Ucraina con l'utilizzo di una 'bomba sporca'", sottolinea la nota.

Identica telefonata ha avuto oggi Shoigu con il suo omologo francese, Sebastien Lecornu e con quello turco Hulusi Akar.

(ANSA).