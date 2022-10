Taiwan a Cina, basta con vecchia mentalità di aggressione

(ANSA) - PECHINO, 22 OTT - Taiwan ha esortato la Cina a risolvere pacificamente la questione dello Stretto, sollecitandola ad "abbandonare la vecchia mentalità di aggressione e confronto", dopo che il Partito comunista ha espresso ferma opposizione all'ipotesi di indipendenza dell'isola durante il suo XX Congresso, fino a inserirla nella Carta del Pcc. Il Consiglio per gli affari continentali di Taiwan, in una nota, ha affermato che è responsabilità di entrambe le parti stabilizzare la situazione nello Stretto di Taiwan e risolvere le divergenze "in modo pacifico, reciproco e pragmatico". (ANSA).