Meloni a Von der Leyen, pronti a collaborare con Ue

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Molte grazie Presidente Von Der Leyen. Desiderosi e pronti a collaborare con voi per rafforzare la resilienza dell'Ue di fronte alle nostre sfide comuni". Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alla presidente della Commissione Ue. In un altro Tweet rivolto al presidente del Consiglio Ue Charles Michel, scrive "siamo pronti a fare del nostro meglio" con le 27 "Nazioni europee" che "cooperano insieme per un'Europa migliore" e stanno insieme "per la libertà e la democrazia". (ANSA).