Morta in casa: legale marito arrestato, "gesto involontario"

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - "Si è trattato di un gesto del tutto involontario il mio assistito è molto provato ma ha risposto al pubblico ministero raccontando i fatti". Così l'avvocato Edoardo Massari, difensore di Marino Giuliani, il 79enne arrestato dai carabinieri per l'omicidio preterintenzionale (cioè avrebbe agito senza volontà di uccidere) della moglie Valeria Baldini, 77 anni, a Senigallia (Ancona). Il legale era presente durante l'interrogatorio in caserma a Senigallia con il pm Rosario Lioniello.

"Confermo che la mano è stata messa solo per non far urlare la moglie malata", ribadisce l'avvocato Massari. Al momento non è stata fissata l'udienza di convalida dell'arresto. La difesa attende di ricevere anche la richiesta della autopsia della procura per valutare se partecipare con un proprio consulente.

(ANSA).