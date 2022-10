Mattarella, governo in meno di 1 mese, esito voto chiaro

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Vi ringrazio per l'attenzione con cui avete seguito i lavori per la formazione del nuovo governo.

Questa volta il tempo è stato breve, non è passato nemmeno un mese dalla data delle elezioni e questo è stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella. (ANSA).