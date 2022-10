Apre a Roma Esperienza Europa, spazio Ue intitolato a Sassoli

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Una casa in cui incontrare l'Europa, uno spazio interattivo, un luogo di condivisione, con percorsi multimediali, per rispondere a tutte le domande sull'Unione europea. Apre a Roma 'Esperienza Europa', il nuovo spazio espositivo dedicato all'Ue e intitolato all'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Attraverso dispositivi interattivi e giochi di ruolo sarà possibile immergersi nel funzionamento dell'Unione. L'area ha anche una sala conferenze per eventi, seminari e dibattiti: in altre parole un luogo volto a favorire l'incontro tra cittadini, stakeholder e parlamentari europei. Il centro interattivo di Roma fa parte di un progetto promosso da Parlamento e Commissione europea per portare l'Europa a pochi passi dai cittadini.

L'iniziativa prevede infatti l'apertura di centri multimediali Europa Experience in tutte le capitali dei 27 Stati membri: il primo centro ha aperto a Berlino nel 2016, a seguire è stato inaugurato a Lubiana (2017), Helsinki (2018), Copenaghen (2019), Tallin (2020), e Parigi (2022).

"Nel mondo di oggi l'Ue ha dovuto affrontare una serie di crisi, dai debiti sovrani ai flussi migratori, dalla pandemia, all''aggressione russa all'Ucraina e alla crisi energetica", oltre ad "una polarizzazione sempre più forte tra democrazie liberali e regimi autoritari. Io credo che il tema posto con grande forza e lungimiranza da Sassoli è stato quello del cambiamento", ha sottolineato il direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza.

Sassoli "ha fortemente voluto la Conferenza sul futuro dell'Europa, non come atto formale, ma come l'inizio di un processo democratico in cui ascoltare i cittadini - ha aggiunto Corazza -. Nel suo discorso di apertura il 9 maggio 2021 il suo invito alla classe dirigente europea ad avere coraggio, ascoltare i cittadini e dare loro risposte efficaci, è la stella polare". (ANSA).