Torna il Btp Italia, nuova emissione dal 14 novembre

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Da lunedì 14 a giovedì 17 novembre 2022 si terrà una nuova emissione di BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia e delle Finanze. Le caratteristiche del titolo sono in linea con quelle delle precedenti emissioni: il nuovo BTP Italia avrà una durata di 6 anni ed è previsto un premio fedeltà pari all'8 per mille per coloro che acquistano il titolo all'emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028. (ANSA).