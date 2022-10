Taiwan, del tutto preparati per qualsiasi invasione cinese

(ANSA) - PECHINO, 19 OTT - L'esercito di Taiwane è "del tutto preparato" per qualsiasi invasione cinese, sia che Pechino decida di anticipare sia di ritardare una presunta linea temporale per farlo. Lo ha affermato il ministro della Difesa Chiu Kuo-cheng, commentando prima di una riunione parlamentare le osservazioni fatte lunedì dal segretario di Stato Usa Antony Blinken per il quale Pechino è determinata ad annettere Taiwan in una "linea temporale molto più rapida" delle attese.

"L'esercito sa cosa dovrà fare, se nel prossimo minuto oppure nella prossima ora, mentre si prepara alla guerra. Non starà inerte", ha notato Chiu, secondo i media locali. (ANSA).