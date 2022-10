Tim: si risveglia in Borsa con ipotesi di opa da Cvc

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Tim corre in Borsa dove guadagna il 7,5% a 0,19 euro in un mercato che torna a scommettere in un'opa mentre Cdp avrebbe deliberato di chiedere di fissare al 30 novembre il nuovo termine per presentare una proposta sulla rete.

A dar fiato alla speculazione è l'ipotesi di Mf che Cvc, alla luce delle bassa capitalizzazione di Tim, possa valutare un'offerta per l'intero gruppo dopo che era stata giudicata inadeguata la proposta del fondo solo per la divisione EnterpriseCo. (ANSA).