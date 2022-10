Senato: Ronzulli eletta per acclamazione capogruppo FI

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Licia Ronzulli, a quanto si apprende, è stata eletta presidente dei senatori di Fi per acclamazione.

"Conosco la senatrice da 30 anni è brava in tutto quello che ha fatto e sarà brava anche in questo ruolo", ha detto Berlusconi intervenendo alla riunione. (ANSA).