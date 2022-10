Riccardo Scamarcio, ho la stessa febbre di Caravaggio

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Ci sono molti punti di contatto tra me e Caravaggio. Ad esempio quello di essere due provinciali e di essere poi entrambi arrivati a Roma mossi da una passione autentica. È stato lo stesso Michele Placido però, a darmi l'ispirazione, ho visto in lui una febbre, un'urgenza che mi ha trasmesso. Caravaggio l'ho visto un po' come un Elvis Presley, un ragazzo di provincia a cui ho voluto dare quella stessa febbre che ho io quando mi infervoro". Così Riccardo Scamarcio parla del suo Michelangelo Merisi ne L'OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido, passato alla Festa di Roma nella sezione Grand Public. (ANSA).