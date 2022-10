Berlusconi, Meloni ha detto di sì a Casellati alla Giustizia

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "La Meloni ha detto di sì alla Casellati come ministro della Giustizia". Lo ha detto Silvio Berlusconi lasciando la Camera dopo aver incontrato i deputati di Forza Italia.

"Il ministro della Giustizia sarà Nordio? No, lo incontro oggi ma c'è la ex presidente del Senato Elisabetta Casellati, su questo c'è accordo, assolutamente. Meloni ha suggerito, c'è Nordio che è bravissimo, magari ti convinci che è la scelta giusta, ma io sono già convinto che la scelta giusta è Casellati perché conosco le cose che ci sono da fare per la riforma della giustizia", aveva detto poco prima. (ANSA).