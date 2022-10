Ambasciata Iran, Rekabi partita con squadra stamattina

(ANSA) - TEHERAN, 18 OTT - L'ambasciata iraniana a Seul ha dichiarato che l'atleta iraniana Elnaz Rekabi, che domenica ha partecipato alla gara di arrampicata asiatica in Corea del Sud senza indossare l'hijab in solidarietà con i manifestanti per la morte di Mahsa Amini, ha lasciato stamattina Seul per Teheran insieme alla sua squadra. (ANSA).