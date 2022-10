Moby Prince, docufilm ricostruisce disastro, anteprima a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 17 OTT - Si intitola "Il mistero Moby Prince" il film documentario di Salvatore Gulisano che ricostruisce la dinamica del disastro avvenuto il 10 aprile 1991 e nel quale morirono 140 persone, in onda giovedì 20 ottobre in prima serata su Rai2. Questa sera a Livorno, presso gli Hangar Creativi, è in programma l'anteprima nazionale. Prodotto da Simona Ercolani e Stand by me per Rai Documentari, il docufilm è stato girato grazie alla collaborazione con la seconda commissione di inchiesta della Camera e presenta documenti inediti, numerose interviste e testimonianze di familiari, giornalisti e autorità.

L'anteprima, alla presenza dei protagonisti del documentario, dei familiari e delle associazioni delle vittime, sarà preceduta dagli interventi, tra gli altri, del sindaco di Livorno Luca Salvetti, del direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi e di Simona Ercolani. (ANSA).