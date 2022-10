Mario Cipollini condannato a 3 anni per lesioni a ex moglie

(ANSA) - LUCCA, 17 OTT - Il tribunale di Lucca ha condannato a 3 anni l'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini in un processo che lo ha visto imputato dei reati di lesioni e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci. La donna denunciò Cipollini nel gennaio 2017. Nel processo il pm Letizia Cai aveva chiesto 2 anni e 6 mesi.

Cipollini è stato condannato anche per le minacce al nuovo compagno della ex, Silvio Giusti, già calciatore professionista.

