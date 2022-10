A picco i diritti di Mps (-91%), le azioni sfiorano i due euro

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Crollano in Borsa i diritti dell'aumento di capitale di Mps nel giorni dell'esordio a Piazza Affari. I titoli, che consentono di sottoscrivere le nuove azioni a 2 euro nel rapporto di 374 azioni ogni 3 diritti, hanno chiuso con un crollo del 91,4%, a 0,67 euro, mentre le azioni sono scese del 2,7% a quota 2,0075 euro, a un passo dalla soglia sotto la quale diventa più conveniente acquistarle in Borsa anziché comprarle in aumento di capitale. Se il titolo nei prossimi giorni dovesse scendere in maniera sensibile sotto i 2 euro il rischio di un intervento in forze del consorzio di garanzia lieviterebbe. (ANSA).