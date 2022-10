Messico: almeno 12 morti in attacco armato dentro un bar

(ANSA) - GUANAJUATO, 16 OTT - Almeno 12 persone sono rimaste uccise in un attacco armato all'interno di un bar a Irapuato, nello stato di Guanajuato, nel Messico centrale. Lo riferisce il governo municipale. In un comunicato, le autorità locali hanno "confermato la morte di sei uomini e sei donne" e di tre persone rimaste ferite senza specificare l'identità degli aggressori o il movente.

Fonti della polizia hanno detto che l'attacco è avvenuto intorno alle 19.51 ora locale quando un commando armato è entrato nel locale e ha aperto il fuoco contro i clienti e il personale. Il corpo di una delle vittime è stato trovato accanto a una moto posteggiata vicino al bar, mentre gli altri cadaveri si trovavano all'interno. Il comune ha confermato che è in corso una caccia agli assassini con il supporto della polizia, dell'esercito, della procura e della Guardia Nazionale. (ANSA).