Hong Kong: Xi, passata dal caos a 'stabilità dei patrioti'

(ANSA) - PECHINO, 16 OTT - Hong Kong "è passata dal caos alla stabilità", mettendo l'amministrazione della città "nelle mani dei patrioti". Lo ha detto il presidente Xi Jinping nel suo intervento d'apertura del XX Congresso del Pcc. "Abbiamo rafforzato e attuato il modello 'un Paese, due sistemi", ha aggiunto Xi, in merito allo schema che regola i rapporti tra le due ex colonie Hong Kong e Macao e Pechino. "Abbiamo aiutato Hong Kong a entrare in una nuova fase", ha aggiunto. (ANSA).