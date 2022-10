Ucraina: Usa, nuovo pacchetto di armi da 725 mln dollari

(ANSA) - WASHINGTON, 14 OTT - Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti in armi all'Ucraina da 725 milioni di dollari. Lo riferisce il Pentagono in una nota.

Nelle nuove forniture militari non ci sono i sistemi anti-missile chiesti da Kiev.

Da quando Joe Biden è alla presidenza degli Stati Uniti, Washington ha inviato all'Ucraina forniture militari per oltre 18,2 miliardi di dollari, di cui 17,6 miliardi dall'inizio della "brutale e non provocata" invasione del 24 febbraio, si legge ancora nella nota del Pentagono. Gli Stati Uniti, precisa il dipartimento della Difesa, hanno fornito "un'assistenza alla sicurezza senza precedenti" alle forze di Kiev e "continueranno a lavorare con alleati e partner per garantire che l'Ucraina abbia il supporto di cui ha bisogno".

Nel nuovo pacchetto di armi Usa ci sono: munizioni per sistemi missilistici ad alta mobilità (HIMARS); 23.000 colpi di artiglieria da 155 mm; 500 colpi di artiglieria da 155 mm; 5.000 armi anticarro; missili anti-radiazioni ad alta velocità (HARM); più di 200 veicoli a ruote multiuso ad alta mobilità (HMMWV); armi leggere con oltre 2.000.000 di munizioni.

Il nuovo pacchetto di armi, ha precisato Blinken, "è stato accuratamente calibrato affinchè l'Ucraina possa fare la differenza sul campo di battaglia". (ANSA).