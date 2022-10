Truss annuncia la marcia indietro sulla corporation tax

(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - La premier britannica Liz Truss ha annunciato in conferenza stampa a Downing Street di voler fare marcia indietro, ancora una volta nell'ambito della sua controversa mini-manovra, sull'abolizione dell'incremento sulla corporation tax dal 19 al 25% a partire dall'anno prossimo, che quindi ci sarà come stabilito dal precedente governo. La prima ministra ha detto che è necessario per "rassicurare i mercati".

(ANSA).