Kiev, dagli Usa primi Nasams entro ottobre

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - I primi sistemi missilistici antiaerei Nasams per la difesa aerea saranno consegnati dagli Usa all'Ucraina già questo mese. Lo ha affermato il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, secondo quanto riporta l'agenzia Unian.

"C'è una decisione degli Stati Uniti di fornirci il ben noto sistema Nasams, le prime installazioni. Anche i nostri specialisti sono in fase di formazione. Saranno consegnati questo mese", ha affermato Reznikov spiegando che sono in arrivo, sempre entro ottobre, anche i sistemi di difesa aerea tedeschi IRIS-T. (ANSA).