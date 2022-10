Meloni, su La Russa, grazie a chi è stato responsabile

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Grazie a tutti coloro che, con senso di responsabilità e in un momento nel quale l'Italia chiede risposte immediate, hanno consentito di far eleggere già alla prima votazione la seconda carica dello Stato. Continueremo a procedere spediti". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando l'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato. (ANSA).