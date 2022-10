Digitale riporta turismo a valori pre-Covid, 26,1 mld nel 2022

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - L'e-commerce dei viaggi guida la ripresa del turismo, settore che nel suo complesso conferma una forte ripresa dopo due anni caratterizzati dalle limitazioni alla mobilità, avvicinandosi ai livelli del pre-pandemia. A guidare il trend è proprio la componente digitale: nel 2022 l'e-commerce nel mercato dei trasporti cresce in valore assoluto del +84% rispetto al 2021, toccando quota 11,2 miliardi di euro e attestandosi a -6% sul 2019, mentre nel mercato ricettivo gli acquisti online crescono del +32% e oltrepassano quota 14,9 miliardi, superando del 2% il dato pre-pandemia del comparto (cioè i 14,5 miliardi del 2019). Emerge dall'indagine dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano presentata al TTG Travel Experience a Rimini.

"I numeri restituiscono la fotografia di un settore che sta gradualmente completando un'opera di ripristino, dopo le evidenti limitazioni subite a causa della pandemia" spiega Filippo Renga, direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano. "Ad accelerare questo recupero hanno contribuito la ripresa dei viaggi internazionali e il ritorno dei viaggi d'affari, oltre a una generale crescita dei prezzi al consumo dovuta alle attuali dinamiche inflazionistiche e all'incremento dei costi di energia per gli operatori". (ANSA).