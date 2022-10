Carcere a vita per l'autore della strage di Parkland

(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - Carcere a vita: è il verdetto unanime della giuria per Nikolas Cruz, il giovane accusato della sparatoria nel 2018 nella scuola di Parkland, Florida, in cui morirono 17 persone (14 studenti e 3 insegnanti). E' una delle sparatorie più sanguinose avvenute a scuola nella storia degli Stati Uniti. Ora l'ultima parola spetta alla giudice Elizabeth Scherer, ma in genere i giudici rispettano la decisione della giuria.

Cruz era presente in aula insieme ai famigliari delle vittime e ha ascoltato la lettura del verdetto a testa bassa, senza particolari emozioni. Aveva 19 anni quando commise la strage.

Poi fuggì a piedi mescolandosi con altri studenti in fuga ma fu arrestato un'ora dopo. Nel processo si era dichiarato colpevole e aveva chiesto che gli fosse inflitto il carcere a vita.

