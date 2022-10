Berlusconi,lieto per La Russa, collaboriamo lealmente

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Sono lieto per l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso.

Congratulazioni, Presidente!". Lo scrive il leader di Fi, Silvio Berlusconi. (ANSA).