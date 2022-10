Pd: Letta, entrare subito in mentalità di opposizione

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Dobbiamo cambiare radicalmente modo di essere dentro questo Parlamento rispetto agli ultimi tre anni, in cui eravamo in maggioranza al governo e avevamo un peso importante nel parlamento. Dobbiamo entrare nella mentalità dell'opposizione, e dobbiamo farlo subito, non possiamo perdere tempo. Siamo all'opposizione, e siamo la maggiore forza politica di opposizione nel Parlamento e nel paese. Abbiamo una responsabilità importante, dobbiamo organizzarci da subito per questo con grande disciplina e impegno". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta nell'incontro con gli eletti, in corso alla Camera (ANSA).