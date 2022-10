Governo:Durigon, Senato e Viminale? C'è trattativa in corso

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "C'è una trattativa in corso, a breve vedremo i risultati". Così il leghista Claudio Durigon rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se è vero che la Lega intenda rilanciare l'opzione di Roberto Calderoli alla presidenza del Senato, oltre alla 'richiesta' del Viminale.

Durigon l'ha detto uscendo dalla riunione del Consiglio federale del suo partito. Sull'ipotesi di Giancarlo Giorgetti ministro dell'Economia, si è limitato a rispondere: "E' il nostro vicesegretario e il nostro ministro uscente", negando che Salvini non sia d'accordo ("Questo non è assolutamente vero") e tanto meno che verrebbe considerato 'non in quota Lega'. (ANSA).