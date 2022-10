Meloni, non ci ispiriamo a nessuno,noi modello per gli altri

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Abbiamo rotto tutti gli schemi, creando diversi cortocircuiti nella sinistra e nel mainstream.

Noi siamo una cosa completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora. Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri". Lo afferma la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso dell'assemblea degli eletti in Parlamento di FdI. (ANSA).